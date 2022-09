Team Lead Circle: Diffferent schafft neues Führungsmodell

Aufgabe des Leadership-Teams ist es, kollaborativ Diffferent als Organisation strategisch weiterzuentwickeln, nach vorne zu denken und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben. Damit will die Strategieberatung nicht nur den steigenden Anforderungen der KundInnen besser gerecht werden, sondern künftig noch schneller auf sich rasch ändernde Bedingungen des Arbeitsmarktes - von New Work und hybrides Arbeiten über Mental Wellbeing bis hin zu agilen Strategien - reagieren und neues Wachstum auch intern etablieren. "Wir wollen, dass bei Diffferent exzellente Ergebnisse mit viel Spaß an der Arbeit entstehen. Ich persönlich glaube sehr stark an die Kraft von partizipativer Führung und daran, dass sich authentischer, individueller und diverser Führungsstil durch Kollaboration potenziert", sagt Kristina Bonitz Neben Bonitz und Mahlke zählen TeamleiterInnen aus Industry-Teams sowie SpezialistInnen aus den Kompetenzbereichen und aus Corporate Funktionen zum erweiterten Führungskreis. Das sind: Jean Boucsein (Director Automotive, Mobility & Transportation), Michael Fleck (Director Retail & Media Ecosystems), Emke Hillrichs (Director Retail & Media Ecosystems), Brigitte Liermann (Director Health & Nutrition), Birgit Maier (Director Research & Design), Maria Meermeier (Director Banking, Financial Services & Insurance), Elisa Müller (Head of Business Development), Kai Nehlsen (Head of Finance & Operations), Kim Neikes (Head of People & Culture), Nico Rudorf (Director Banking, Financial Services & Insurance), Mustafa Sahin (Director Business Design), Tim Schneidermeier (Director Connected Life & Smart Technology) und Christian Seeringer (Director Automotive, Mobility & Transportation).Koordiniert und facilitiert wird der TLC von Laura von Chamier (Executive Assistant to the CEO).