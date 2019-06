Experience Economy: Beim Kunden emotionale Bindung erzeugen

19.06.2019 Wie Sie Ihre Marketingkommunikation in eine Erlebnisstrategie verwandeln, ist Thema unseres Webinars 'Marketing in Zeiten der Experience Economy' .

Bild: SAP Customer Experience Ihr Referent ist Andreas Helios, SAP Customer Experience

Egal ob B2B oder B2C, hinter jeder Kaufentscheidung steht ein Mensch. Ein Mensch, der sich durch Marketingtaktiken auf einer persönlichen Ebene angesprochen fühlen muss. Das Webinar zeigt, wie eine Marketingstrategie entsteht, die ihren Fokus auf die individuelle Kundenerfahrung legt. So lassen Sie stärkere, emotionale und persönliche Bindungen an Ihre Marke entstehen. Das Webinar 'Marketing in Zeiten der Experience Economy' richtet sich an Marketing- und ECommerce-Entscheider sowie Markenverantwortliche.