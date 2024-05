B2B-Ausgaben für Sportprodukte steigen vor dem "Summer of Sports"

29.05.2024 Dieser Sommer in Europa steht im Zeichen zahlreicher Sportwettkämpfe, darunter die in Deutschland ausgetragene Fußball-Europameisterschaft. Vor diesem Hintergrund steigt das Interesse von Einkäufern kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an Sportprodukten. Dies geht aus neuen Daten hervor, die Alibaba.com veröffentlicht hat.

Pünktlich zum Start der Alibaba.com -Aktion für Sport- und Lifestyleprodukte spiegeln die neuen Plattformdaten wichtige B2B-Einkaufstrends in den Bereichen Sport und Lifestyle in Großbritannien, Frankreich und Deutschland.Laut Alibaba.com waren im April dieses Jahres die beliebtesten Sportkategorien auf der Plattform nach Bruttowarenwerts (GMV) gegenüber dem Vorjahr in allen drei Ländern Fitness & Bodybuilding, Radfahren und Wassersport. Frankreich verzeichnete im Vergleich zu Großbritannien und Deutschland den stärksten Jahresanstieg (+18 Prozent) an täglichen Sportartikelkäufen. In Deutschland gab es das meiste Wachstum bei Tennisprodukten (+42 Prozent), während in Großbritannien die Käufe von Boxsportartikeln (+233 Prozent) und Skateboards (+73 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt haben. In Frankreich verzeichnete Badminton den größten Zuwachs (+4.379 Prozent).