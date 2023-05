Digitalisierung verbessert Work-Life Balance

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes - etwa durch mobile Arbeitsmöglichkeiten - kann zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beitragen. Dieser Ansicht sind rund zwei von drei Deutsche (61,2 Prozent), hat eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des eco - Verbands der Internetwirtschaft anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai ergeben. Insbesondere Familien profitieren von den Möglichkeiten, mithilfe digitaler Technologien und mobiler Arbeitsmöglichkeiten die Flexibilität zu steigern. 69,1 Prozent aller Befragten mit Kindern im Haushalt stimmt zu, dass die Digitalisierung die Work-Life Balance verbessert.Tatsächlich werden die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens heute in Deutschland deutlich stärker genutzt als noch vor einigen Jahren, denn die Corona-Pandemie hat zu einer deutlichen und nachhaltigen Veränderung der Arbeitsbedingungen in Deutschland geführt, zeigt eine Studie des ifo Instituts . Der eco Verband begrüßt diese Entwicklung. "Die Flexibilisierung der Arbeit mithilfe digitaler Technologien erhöht die Produktivität und Arbeitszufriedenheit", sagt Lucia Falkenberg , CPO und Sprecherin der Kompetenzgruppe New Work im eco-Verband. "Die Internetwirtschaft versteht sich als Enabler und Vorreiter des mobilen Arbeitens. Wir raten Unternehmen, flexible Arbeitsbedingungen als Wettbewerbsvorteil im Kampf um dringend benötigte Fachkräfte zu verstehen. Unternehmen, die flexible Arbeitsmodelle mithilfe der Digitalisierung anbieten, sind bei der Fachkräfteakquise erfolgreicher."