HubSpot übernimmt iPaaS-Anbieter PieSync

Die iPaaS-Lösung von PieSync erlaubt den Abgleich von aktuellen und historischen Daten in beiden Richtungen zwischen den jeweiligen Anwendungen, also bidirektional. Da die Synchronisation im Hintergrund stattfindet, können sich Anwender gleichzeitig voll und ganz ihren Aufgaben widmen. Mithilfe der Technologie von PieSync zur bidirektionalen Synchronisation will Hubspot die nächste Stufe auf dem Weg zu einer voll integrierten All-in-one-Plattform gehen.Laut einem Bericht von Blissfully nutzen Mitarbeiter von Unternehmen täglich mindestens acht verschiedene Apps. Selbst wenn sich verschiedene Tools miteinander integrieren lassen, sind häufig nicht alle Daten in Echtzeit und über verschiedene Anwendungen hinweg konsistent aktualisiert. Das stellt für Unternehmen und ihre Kunden eine große Herausforderung dar. Denn die Verbraucher erwarten heute eine reibungslose Kommunikation, für die aktuelle und korrekte Informationen eine wesentliche Basis sind. Mit der Technologie von PieSync will Hubspot nun diese Lücke schließen, damit Unternehmen ihre Daten über verschiedene Tools hinweg vereinheitlichen können.