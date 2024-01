Bild: Midjourney/Sebastian Halm

Lernende Algorithmen

Neugier auf KI: Tools sind in Deutschland noch vor allem ein Spielzeug

12.01.2024 - Künstliche Intelligenz wird in Deutschland überwiegend nicht in der Arbeitswelt, sondern im privaten Bereich eingesetzt. So sind Spaß und Zeitvertreib der häufigste Grund für den KI-Einsatz (39,7 Prozent), gefolgt von Recherche mit 38,9 Prozent.