RYZE Digital schließt Fusion mit Coders Unlimited ab

RYZE Corporate fokussiert sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Großunternehmen und Konzerne.



RYZE Business enthält unter anderem die umfassenden Kompetenzen von Coders Unlimited, insbesondere in den Bereichen Marketing Automation und CRM.



RYZE Tech verantwortet die technische Realisierung und den Betrieb der Projekte in den Bereichen RYZE Corporate und RYZE Business.

Der Merger gilt rückwirkend zum 1. Januar 2024. Die Mitarbeitenden von Coders Unlimited , Spezialisten für Marketingtechnologie, werden auch künftig in ihren Büroräumlichkeiten in Erkrath bei Düsseldorf tätig sein. Im Zuge der Verschmelzung von Coders Unlimited ist RYZE Digital nun HubSpot-Diamond-Partner und stärkt beziehungsweise erweitert damit sein Leistungsspektrum um die Bereiche Marketing Automation und CRM.Die Leistungen von RYZE Digital sind nun in drei Bereiche gegliedert:"Wir bieten unseren Kunden nun ein vollständiges Spektrum an Leistungen entlang der gesamten Customer Journey. Von der ersten Kontaktaufnahme auf Google bis hin zur langfristigen Kundenbindung decken wir alle relevanten Touchpoints ab. Dies ermöglicht uns, unseren Kunden ganzheitliche und nahtlos integrierte Lösungen anzubieten, die ihre Geschäftsprozesse optimieren und den Erfolg nachhaltig sichern", freut sich Philipp Mann , CEO von RYZE Digital.RYZE Digital hat sich 2021 aus den drei Verbundpartnern MPM Corporate Communication Solutions und VRM Digital Communications gegründet.