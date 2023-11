Idealo veröffentlicht Plugin für ChatGPT

Onlineshopping der Zukunft

Die Preisvergleichsplattform Idealo hat ein Plugin (beta) für OpenAI ChatGPT veröffentlicht. Die Erweiterung ist über den OpenAI-Plugin-Store für ChatGPT-Plus-AbonnentInnen verfügbar. Einmal installiert, können NutzerInnen von ChatGPT mit dem idealo Plugin alle auf der Preisvergleichsplattform verfügbaren Produktinformationen abrufen. ChatGPT soll damit "zum unabhängigen Experten" werden, "der stets auf hochaktuelle Preis- und Produktdaten vertrauenswürdiger Anbieter zurückgreift", wie das Unternehmen mitteilt.NutzerInnen sollen im KI-basierten Gespräch mit ChatGPT für sie extrahierte, relevante Informationen zu den von ihnen anvisierten Artikeln erhalten. Das manuelle Klicken durch Suchergebnis- und Produktseiten entfällt. Allerdings könnte die Interaktion mit ChatGPT auch eine Unabhängigkeit vorgaukeln, die es nicht gibt: Denn die Vergleichsinformationen werden nicht durch eine übergreifende Recherche durch ChatGPT, sondern immer noch von Idealo bereitgestellt. Lediglich das chatbasierte User-Interface wird durch die KI gesteuert.Trotzdem sieht Sebastian Kaul , Produktmanager "Generative Künstliche Intelligenz" und "Suche" bei idealo, in dem Plugin einen ersten Schritt in Richtung KI-gestützter Shoppingerlebnisse: "Der Beta-Release unseres ChatGPT Plugins unterstreicht unsere Mission, KundInnen individuelle und bestinformierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen."Dabei stelle das Plugin nur den Anfang dar: "Large-Language-Models (LLM) wie OpenAI's GPT-4 bieten viel Potenzial, das es in Zukunft zu nutzen gilt. Wir experimentieren und testen unterschiedlichste Ideen, um unsere Ansätze allen zugänglich zu machen", so Kaul.