Auch digital-ferne Branchen sehen zunehmend das KI-Potenzial

05.06.2024 - Die Mehrheit der Firmen im Mittelstand sieht in KI eine Chance für ihr Unternehmen. Insbesondere in Bezug auf die Zeitersparnis (66 Prozent), die Prozessoptimierung und -automatisierung (61 Prozent) sowie die Verbesserung von Analysen (45 Prozent) sehen die Teilnehmenden einen klaren Mehrwert.

Daneben erkennen 32 Prozent die kreativen Möglichkeiten, die KI bietet. So können selbst einfachste KI-Anwendungen bei der Erstellung von Text, Bild- und Videomaterial helfen. Ein Drittel erwartet zudem eine Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen.



Beachtlich ist, dass sich die Hoffnungen auf die Intelligenz aus dem Computer nicht nur auf die ohnehin digitalaffinen Branchen wie IT oder E-Commerce beschränken. Laut der Umfrage haben vor allem die Dienstleistungsbranche sowie der Wellness- und Gesundheitssektor den Nutzen von KI-Tools für sich erkannt. So kann ein Kosmetikstudio mit Hi