Braucht Zeit, ist schwierig: Weswegen B2B-Marken noch keinen Onlineshop haben

Produktdaten bergen für alle noch große Automatisierungspotentiale

Zeit und Komplexität sind die häufigsten Faktoren gegen E-Commerce

In einem sind sich Hersteller und Großhändler einig: Online-Shops, geschlossene Online-Plattformen für Kunden, B2B-Marktplätze sowie Apps und vollautomatisierte Bestellungen werden am stärksten an Relevanz gewinnen. Sowohl Hersteller als auch Großhandelsunternehmen sehen die Online-Strategie als wichtig bis sehr wichtig an, um die eigenen Wachstumsziele zu erreichen. Konkrete Maßnahmen beider Gruppen sind die Erweiterung des Online-Angebots und das Erschließen neuer Vertriebskanäle.Jedes dritte Unternehmen arbeitet den Aktualisierungsprozess noch vollständig manuell ab. Dafür werden klassische Tabellenkalkulationswerkzeuge wie Excel verwendet. Nur ein Drittel automatisiert hier vollständig. Allerdings entstehen durch zusätzliche Touchpoints für jedes zweite Unternehmen auch zusätzliche Arbeit. Nur drei Prozent der Befragten können diese Arbeit vollständig automatisieren. Gemessen an Arbeitswochen benötigt jeder zweite Hersteller mehr als eine gesamte Arbeitswoche, um die Produktdaten zusätzlich zu verarbeiten.Unter den Befragten, die keinen Online-Vertriebskanal haben, nennen fast die Hälfte (46 Prozent) Zeit und Komplexität als Gründe für die Entscheidung gegen einen Online-Vertriebskanal. An dritter Stelle liegt die geringe Nachfrage bei der Kundschaft mit 38 Prozent. Wäre allerdings der Verkauf online geplant, so würden 63 Prozent einen eigenen Online-Shop verwenden.Diese Ergebnisse stammen aus der Studie 'B2B-E-Commerce - Strategien im Vergleich' des Forschungsinstitutes ibi Research