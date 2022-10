Acht von zehn NutzerInnen nutzen digitale Abos

Produktboxen-Abo: Regelmäßige Lieferung von "Boxen" mit Beauty-Artikeln, Lebensmitteln, Bioprodukten usw.



Lieferungen von Ersatz- oder Nachfüllprodukten: Regelmäßige Lieferung von Verbrauchsmaterialien wie Rasierklingen, Gewürzen und Zutaten



Online-Gesundheits- oder Fitnessplattformen: Unterstützt das körperliche und geistige Gesundheitsmanagement. Einschließlich Laufen, Fitness und Sporttraining sowie geistige Gesundheit und Meditation



Online-Lernplattform: Bietet Bildung in anderen Bereichen, wie Sprache und Musik

81 Prozent haben derzeit ein Abonnement abgeschlossen

Bequemlichkeit/Komfort:

32 Prozent haben aus Bequemlichkeit/Komfort ein Produktnachschub-Abonnement begonnen, 24 Prozent haben ein Sonderangebot erhalten und 14 Prozent haben einen besseren Preis erhalten, als wenn sie die Produkte anderswo kaufen.



42 Prozent haben ein Produktbox-Abo aus Neugier abgeschlossen. 21 Prozent geben als Hauptgrund Bequemlichkeit/Komfort an und 15 Prozent wurde eine Produktbox empfohlen.



24 Prozent haben einen kostenlosen Test begonnen und daraufhin das Abonnement abgeschlossen. 19 Prozent wurde das Abo empfohlen und 18 Prozent haben ein Sonderangebot erhalten.



Der Hauptgrund einer Lernplattform beizutreten war für 29 Prozent eine Empfehlung, 22 Prozent haben nach einem kostenlosen Test ein Abo abgeschlossen und 16 Prozent haben ein Sonderangebot erhalten.



Was sagen Nicht-Abo-Nutzer?

42 Prozent möchten keine weiteren festen Ausgaben haben



35 Prozent sind nicht daran interessiert, diese Art von Geschäftsmodell zu nutzen



34 Prozent haben nie ein Abo gesehen, das sie wirklich interessiert hat



32 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Produkte/Dienstleistungen ihr Geld nicht wert sind.

Schwierigkeit der Kundenbindung

Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Capterra zum Abo-Commerce hervor. Denken wir an Abos, fallen uns bestimmt als erstes Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify ein. Kunden sind heute jedoch auch in anderen Bereichen an "All-in-One Servicepaketen" interessiert, weil sie die Bequemlichkeit, die Kosteneinsparungen und die Flexibilität schätzen. Amazon springt mit seinem Spar-Abo auf den Zug auf und liefert Kunden Produkte des täglichen Bedarfs wie Drogerieartikel oder Haushaltsprodukte. Ein beliebter Abo-Dienstleister in Deutschland ist auch Hello Fresh. Kunden bekommen hier Boxen mit Lebensmitteln geliefert und den passenden Rezepten dazu. Capterra betrachtet vor allem die neueren, im Report als "nicht-traditionelle Abonnements" bezeichneten Abo-Modelle.Im Vergleich dazu fallen unter traditionellen Abonnements Softwareprogramme, Musik und Videostreaming-Dienste.Während traditionelle Abos noch mehr verwendet werden, sind jedoch auch nicht-traditonelle Abonnements wie Produktboxen oder Fitnessplattformen mehr im Kommen. Unter den NutzerInnenn von nicht-traditionellen Abonnements wird der regelmäßige Nachschub an Produkten am häufigsten genutzt (von 59 Prozent), gefolgt von Produktboxen (34 Prozent), Abonnement für eine Online-Fitness-/Gesundheitsplattform (29 Prozent) und Abonnements für Online-Lernplattformen (14 Prozent).Was Teilnehmern, die Abos noch nie genutzt haben, noch im Weg steht:"Um Neukunden zu gewinnen, rate ich Unternehmen, flexible Laufzeiten anzubieten sowie die Möglichkeit, Bestellungen monatlich anzupassen oder zu pausieren. Durch flexible Verträge wird die Hemmschwelle zum Abschluss eines Abos gesenkt" rät Ines Bahr , Senior Content Analyst bei Capterra.Es gibt heutzutage wenig, dass man nicht als Abo bekommt. Laut Gartner werden bis zum Jahr 2023 schätzungsweise 75 Prozent der B2C-Unternehmen abonnementbasierte Dienste anbieten, aber nur 20 Prozent werden in der Lage sein, ihre Kunden zu binden."Abonnements können dazu beitragen, Kunden zu binden, weil sie Wiederholungskäufe automatisieren. Die Kundenbindung ist jedoch nicht garantiert. Es ist wichtig, Kunden mit neuen Angeboten bei Laune zu halten, sich regelmäßig bei Kunden zu melden und ihnen neue Produkte immer exklusiv als erstes zur Verfügung zu stellen. Auch spezielle Rabatte, Dankeschön- oder Treue-Geschenke sowie kostenlose Proben neuer Produkte sind eine gute Möglichkeit der Kundenbindung", erklärt Ines Bahr.