ECommerce-Apps erleben globalen Aufschwung

App-Marketing

29.07.2024 Die neue Ausgabe des "State of eCommerce App Marketing"-Reports beleuchtet die Veränderungen der Konsumgewohnheiten und der Marketingbudgets. Besonders interessant sind die massiven Marketingoffensiven asiatischer Anbieter, die iOS-Installationen weltweit vorantreiben. Außerdem haben sich die Werbeausgaben in Deutschland auf 160 Millionen US-Dollar für iOS und 185 Millionen US-Dollar für Android erhöht.

Die In-App-Ausgaben der VerbraucherInnen stiegen im 4. Quartal 2023 im Jahresvergleich um 15 Prozent, mit höheren Ausgaben von 21 Prozent bei iOS-NutzerInnen und 9 Prozent bei Android-NutzerInnen. Dies bestätigt aufs Neue, dass Verbraucherausgaben gegen Ende des Jahres ihren Höhepunkt erreichen.



Für Deutschland ist bei den In-App-Umsätzen speziell im Hochmonat November im Vergleich von 2022 zu 2023 ein Plus von knapp 10 Prozent bei iOS-NutzerInnen und sogar ein leichter Rückgang von 2 Prozent bei Android-NutzerInnen zu erkennen.



Im Jahresvergleich trieben iOS-NutzerInnen einen Anstieg der NOI um 60 Prozent im 4. Quartal 2023 an, während auch bei Android die NOI-Raten um 21 Prozent stiegen, was auf einen Rückgang der Kosten pro Installation (CPI) zurückzuführen ist.



Deutschland folgt hier ganz dem globalen Trend: Beim Vergleich der Monate November 2022 und November 2023 wurden Steigerungen der NOIs von knapp 22 Prozent bei Android und 62 Prozent bei iOS beobachtet.



Große asiatische Akteure waren für einen Anstieg der iOS-NOI um 125 Prozent im 2. und 3. Quartal 2023 verantwortlich, angetrieben durch eine Marketingoffensive, die die Saisonalitätsmuster der iOS-Installationen durchbrach.



Die erste Woche nach dem App-Download sollte für Marketer Priorität haben, wobei durchschnittliche Nutzer und Nutzerinnen ihren ersten Kauf 3,6 Tage nach dem Download tätigen. Bei der Zielgruppenansprache erfolgen 40 Prozent der Remarketing-Konversionen am ersten Tag und über 75 Prozent in der ersten Woche.



Die weltweiten Ausgaben für App-Werbung erreichten 2023 insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar, wobei iOS-Plattformen mit 2,9 Milliarden US-Dollar führten, trotz eines Device-Marktanteils von 15-20 Prozent. Android verzeichnete von 2022 bis 2023 einen Rückgang der Werbeausgaben um 18 Prozent, während diese bei iOS um 43 Prozent anstiegen.



Deutschland ist mit 160 Millionen US-Dollar Werbeausgaben für iOS viertstärkster Player im weltweiten Vergleich. Bei Android gaben deutsche Marketer sogar 185 Prozent US-Dollar aus und stehen damit auf Platz sechs der Rangliste.

