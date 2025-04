Anthony Wottrich verstärkt Führungsteam bei think moto

Personalie

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung verantwortet der Transformationsberater und Digitalexperte dort künftig das operative Agenturgeschäft und baut die Kundenbeziehungen weiter aus. Wottrich wird zudem die Teams Creative Technology, Project- & Account Management sowie Operations & Finance, leiten."Mit Anthony gewinnen wir einen strategischen Kopf für unser Führungsteam, der mit seinem betriebswirtschaftlichen Know-how und seiner operativen Planungskompetenz die hochkomplexen UX- und Marken-Projekte von think moto progressiv führen und vorantreiben wird", sagt Marco Spies, Gründer und Geschäftsführer von think moto Anthony Wottrich kommt von Accenture Song , wo er als Executive Director mehr als sieben Jahre wirkte. In seiner Rolle als Studio Lead baute er außerdem ? damals noch für SinnerSchrader ? ein international agierendes Studio in Berlin auf. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen Aimaq von Lobenstein und Razorfish . "think moto hat seit jeher die Branche mit immer neuen Standards der Markentransformation geprägt. Es reizt mich, die Projekte und die Prozesse dahinter auf diesem Niveau mit- und weiterzuentwickeln", so Wottrich über seine neue Aufgabe.Katja Wenger, ebenfalls Gründerin und Geschäftsführerin von think moto, freut sich über die Managementverstärkung: "Die Übergabe des operativen Geschäfts an Anthony gibt Marco und mir die Möglichkeit, gezielt neue Märkte und vor allem neue Bereiche zu erschließen, die auf unsere Positionierung als Agentur für die Zukunft der digitalen Markenführung einzahlen."