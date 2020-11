Logistik und Weihnachtsgeschäft: Paketvolumen wegen Corona schon jetzt erhöht 

Die Stoßzeit beim Paketversand steht im Zeichen der Feiertage. Vor allem am Black Friday und dem Cyber Monday geben Menschen viel Geld für Geschenke und andere Einkäufe aus. Dementsprechend nimmt das Paketvolumen ab Oktober Jahr für Jahr rapide zu. Voraussichtlich fällt die Peak Season in diesem Jahr aber so stark wie nie zuvor aus. Sendcloud rechnet bei dem diesjährigen Paketvolumen mit einer zusätzlichen Steigerung von 21 Prozent. Grund dafür ist der Corona-Effekt, der auch in der Peak Season bestehen bleibt. Aufgrund der neuen staatlichen Maßnahmen besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Zahl in den kommenden Wochen möglicherweise weiter steigt.Obwohl das diesjährige Versandvolumen weit höher als jemals zuvor ist, lassen sich Parallelen im wöchentlichen Wachstum mit den letzten Jahren erkennen. Die Zunahme beginnt circa ab dem Singles Day (+29 Prozent) und erreicht am Wochenende nach dem Black Friday ihren Höhepunkt (+82 Prozent). Auch in der Woche vor Weihnachten kommt es nochmal zu einem Hoch mit einem um 69 Prozent erhöhten Paketvolumen. Danach nimmt das Volumen langsam wieder ab. Ein normales Niveau erreicht es aber erst wieder nach Weihnachten. Was gegenüber den Vorjahren ungefähr gleich bleibt, ist die jeweils wöchentliche Zunahme.