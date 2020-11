Corona: Gamer zocken (noch) mehr in der Pandemie 

10.11.2020 Überraschung: Gamer haben bei der Intensität, mit der sie ihrem Hobby nachgehen, nochmal ordentlich nachgelegt während Krise und Lockdown. Knapp zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) geben an, über eine Konsole, einen Computer oder das Smartphone Spiele zu spielen. Und die Branche boomt während der Corona-Krise: Unter den deutschen Gamern geben 31 Prozent an, während der Corona-Pandemie mehr zu spielen im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeigen Daten der aktuellen Studie 'Gaming and Esports: The Next Generation' der internationalen Data & Analytics Group YouGov , für die mehr als 27.400 Personen in 24 Märkten befragt wurden. Zwei von fünf deutschen Gamern (42 Prozent) glauben, dass Gaming mit dem Ende der Corona-Krise an Relevanz verlieren wird, da die Menschen merken, dass es im Leben Wichtigeres gibt (unter US-amerikanischen Gamern sagen das nur 12 Prozent)