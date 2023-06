KI in der Cybersicherheit: Die unkalkulierbare Verbündete

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Cybersicherheit sollte bei der Verwendung von KI immer den Menschen die Hoheit behalten lassen. Sonst wandert die Kontrolle in die Blackbox.

Security-Verantwortliche erhoffen sich von Künstlicher Intelligenz (KI) eine schnellere und genauere Erkennung und Abwehr von Cyberattacken. Die Internetkriminellen aber haben konträre Wünsche an KI: Schnellere und erfolgreichere Angriffe mit möglichst wenig Aufwand. Wie wird KI die Cybersicherheit verändern?Wenn es darum geht, warum die Cybersicherheit keinen ausreichenden Schutz bieten kann und so viele Cyberangriffe erfolgreich sind, wird oftmals der Ressourcenmangel ins Feld geführt: In der Cybersecurity gibt es einen spürbaren Mangel an Fachkräften, mit ste