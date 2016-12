Das waren die zwölf erfolgreichsten iBusiness-Analysen 2016

Bild: Pixabay / CC0

Zumindest waren die zwölf Analysen diejenigen mit den meisten Abrufen des Jahres. Ein Klick auf die Überschrift bringt Sie zur entsprechenden Analyse:Customer Lifetime Value (CLV) ist für Onlinehändler die wichtigste Unternehmenskennzahl, sagen die einen. Kundenbindung hat längst ausgedient, glauben die anderen. Stattdessen müsse man bereits ab seiner ersten Bestellung profitabel sein. Wie es wirklich um die Loyalität der Käufer im E-Commerce steht, und warum Kundenbindung und Händlersterben so eng miteinander verknüpft sind.Erstmals hat iBusiness den deutschen Markt für Suchwortanzeigen untersucht und herausgefunden, wer wann SEA betreibt. Deutlich wird: Die meisten SEA-Budgets sind klein. Allerdings spielen vor allem zwei Unternehmen in einer ganz eigenen Liga.... und Händler davon profitieren können. 17 Millionen Kunden nutzen in Deutschland eine Prime-Mitgliedschaft und die meisten dürften glauben, dass sie damit Geld sparen. Stimmt nicht, hat iBusiness herausgefunden. Und weiß, warum das für den Handel eine gute Nachricht ist.iBusiness hat 250 Branchenexperten nach kommenden Onlinemarketing-Entwicklungen befragt. Herauskristallisiert haben sich 15 übergeordnete Trends, die künftig das digitale Marketing bestimmen. Deutlich wird, dass es auch die Marketer selber sind, die sich ändern müssen.Jahrelang war in Deutschland klar: Professionelle Marktplatzhändler sind auf Ebay unterwegs. Das ändert sich gegenwärtig. 2016 wird das Jahr, in dem Amazon endgültig Ebay in allen Sparten überrundet: Bei der Zahl der Händler, bei der Kundenbindung, beim Umsatz insgesamt und beim Umsatz pro Händler.Die richtigen Fragen stellen, die richtigen Daten analysieren und die richtigen Entwicklungen im Blick haben: Das Entwickeln von Geschäftsmodellen für die Zukunft ist keine Zauberei, sondern mit der richtigen Strategie für jedes Unternehmen machbar. Neun Fragen, die sich Start-ups und etablierte Unternehmen stellen sollten, um ihr Geschäftsmodell erfolgreich neu- oder weiterzuentwickeln.Die Dmexco bleibt auch 2016 die Leitveranstaltung der Onlinebranche. Darüber hinaus bietet das Veranstaltungsjahr zahlreiche spannende Messen und Kongresse für Interaktiventscheider. Das große iBusiness Messe- und Kongress-Ranking 2016 zeigt die am schnellsten wachsenden Events der Branche.Noch nie seit Beginn unserer Statistik haben deutschsprachige Internet-Dienstleister mehr Mitarbeiter gesucht als gegenwärtig. Besonders schlimm ist es in einem Berufsfeld geworden.Der B2B-Markt boomt, immer mehr Unternehmen wollen in das lukrative Segment einsteigen. Doch welche Shopsysteme sind dafür überhaupt geeignet? iBusiness hat vier Shopsysteme in der Budget-Klasse bis 100.000 Euro unter die Lupe genommen.Content-Berufe werden in der Digitalen Wirtschaft am schlechtesten bezahlt, Geschäftsführer, Planer und Personaler am besten: Das ist das Ergebnis der umfassenden Untersuchung von iBusiness über die Gehaltsstruktur in der deutschsprachigen Interaktivbranche.Die iBusiness-Analyse beweist: Die größten Internet-Unternehmen der Welt sind auch Jahre nach ihrer Gründung abhängig von einem einzigen Produkt. Das ist gefährlich, weil es keinen ausreichenden Schutz beim Platzen der nächsten Internet-Blase bedeutet. Immerhin: Eine Ausnahme gibt es.Die Luft wird dünner im deutschen E-Commerce. Auf welche Trends und Herausforderungen sich Onlinehändler in den kommenden Monaten einstellen müssen und was Shopbetreiber planen.