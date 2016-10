Social Commerce: Facebook wird Marktplatz

04.10.16 Eine klare Kampfansage gegen Ebay Kleinanzeigen und Craigslist : Social-Media-Riese Facebook startet in den USA seine Flohmarkt-Funktion Marketplace. In dem nach Relevanz sortierten Feed gibt es, statt Neuigkeiten und Statusupdates, Produkte von Menschen in der Nachbarschaft zu kaufen.

Über den Messenger können Anbieter und Käufer dann in Kontakt treten. In den Payment-Prozess und die Logistik werde Facebook (aktuell) in keiner Weise eingreifen, erklärt das Unternehmen in seinem Unternehmensblog Das Marketplace-Icon soll in den kommenden Tagen das Messenger-Icon in der Facebook-Statuszeile ersetzen. Bislang nutzen schon 450 Millionen Menschen Facebook, um Gebrauchtes zu kaufen und zu verkaufen. Nutzer, die über einen Klick auf das Marketplace-Icon in der Facebook-App auf die Seite kommen, können dann durch die Produkte browsen.