Social Media vs. TV und Radio: Deutsche wollen Kennzeichnungspflicht für Fake News

19.01.17 Die Deutschen informieren sich immer noch hauptsächlich über traditionelle Medien wie TV (80 Prozent) und Radio (59 Prozent). Weniger als ein Drittel (31 Prozent) der Deutschen gibt an, sich regelmäßig auf Facebook , Twitter und Co über tagesaktuelle Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten.

Bild: Microsoft

Davon geben 34 Prozent der Befragten an, auch schon mal bewusst mit Fake News in Kontakt gekommen zu sein. 88 Prozent der Deutschen sind der Meinung, zweifelhafte Nachrichten sollten gekennzeichnet werden. Als hilfreich bewertet der Großteil der Deutschen (88 Prozent) auch die Kennzeichnung zweifelhafter Nachrichten in sozialen Netzwerken. Entsprechende Maßnahmen werden aktuell beispielsweise von Facebook in den USA und Deutschland etabliert.Die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Internetverbands Eco durchgeführt.