So viele BewerberInnen schummeln mittels KI im Lebenslauf

Das Bewerbungs- und Lebenslaufportal von CVApp.de befragte dazu über 2.800 deutsche Bewerber und Bewerberinnen, um das Ausmaß zu erkennen, zu dem KI-generierte Inhalte zum Schreiben von Lebensläufen verwendet werden, sowie um herauszustellen, in welchen Aspekten KI tatsächlich hilfreich sein kann.Mehr als die Hälfte (50,8 Prozent) der Befragten gab an, bei der Gestaltung von Teilen oder sogar des gesamten Lebenslaufs KI zu verwenden. Unter allen Umfrageteilnehmern zeichnen sich die 55- bis 65-Jährigen durch eine höhere Nutzung von KI zur Gestaltung von Teilen oder des gesamten Lebenslaufs aus (56,19 Prozent). Im Gegensatz dazu geben 18- bis 24-Jährige (45,83 Prozent) am seltensten an, KI zu nutzen. Dies mag viele überraschen, die die digitale Kompetenz jüngerer Erwachsener für höher halten, deutet aber darauf hin, dass sich ältere Erwachsene bereits auf die Integration von KI in die Arbeitswelt einstellen.Männer neigen deutlich mehr dazu, KI zur Verbesserung ihres Lebenslaufs einzusetzen: fast sechs von zehn (59,4 Prozent) geben an, KI zu nutzen, während es bei den Frauen nur vier von zehn (40,6 Prozent) sind. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Männer nachweislich eher Vertrauen in künstliche Intelligenz haben und häufiger glauben, dass die Vorteile der KI die potenziellen Risiken überwiegen.Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Männer im Vergleich zu Frauen mit 21 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit KI einsetzen, um den Abschnitt über Fähigkeiten und Kenntnisse in ihrem Lebenslauf aufzuwerten. Bemerkenswert ist, dass KI am wenigsten im Abschnitt Berufserfahrung beim Verfassen des Lebenslaufs eingesetzt wurde, dennoch gab fast jeder Zwölfte (7,4 Prozent) zu, hierfür künstliche Intelligenz genutzt zu haben. Überraschenderweise gab sogar jeder dritte Deutsche (30,2 Prozent) an, KI-Tools zu verwenden, um seine Qualifikationen zu verbessern, und 19,1 Prozent nutzten KI, um Texte über ihre Hobbies zu schreiben.Von den KI-generierten Inhalten verwendete fast jeder fünfte (19,3 Prozent) der befragten Deutschen einige oder alle Inhalte ohne jegliche Bearbeitung. Nur 13,6 Prozent bearbeiteten die Inhalte vor der Verwendung. Bei Männern war die Wahrscheinlichkeit, dass sie unbearbeitete KI-Inhalte für ihren Lebenslauf verwenden, um 25 Prozent höher als bei Frauen.CVapp.de hat herausgefunden, dass fast drei von fünf Deutschen in ihrem Lebenslauf lügen (58,53 Prozent). Darüber hinaus gaben mehr als drei Viertel (78,64 Prozent) zu, dass ihre häufigste Lüge mit ihren Fähigkeiten zusammenhängt. Die Umfrage zeigt auch, dass sieben von zehn Männern (70,96 Prozent) zugeben, in ihrem Lebenslauf gelogen zu haben, verglichen mit weniger als der Hälfte der Frauen (46,06 Prozent). Die am häufigsten verwendeten Lügen, die von Männern angegeben wurden, betrafen Fähigkeiten (87,02 Prozent), Gehalt (83,35 Prozent) und Berufsbezeichnungen (66,04 Prozent).Mehr als zwei Fünftel (44,7 Prozent) der Deutschen würden in Zukunft KI zur Unterstützung bei der Erstellung von Lebensläufen einsetzen. Von allen befragten Altersgruppen sind die 19- bis 24-Jährigen am ehesten bereit, KI für ihren Lebenslauf zu nutzen: Fast die Hälfte (48,8 Prozent) gibt an, dies in Betracht zu ziehen.Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Personen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren in Zukunft KI in ihrem Lebenslauf verwenden werden, deutlich geringer (35,24 Prozent).Die Umfrage hat ergeben, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung am ehesten KI zur Verbesserung ihres Lebenslaufs einsetzen (8,6 Prozent), dicht gefolgt von Ingenieuren und Beschäftigten in der Fertigung (8,4 Prozent). Bemerkenswert ist, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung mehr als sechsmal so häufig KI zur Unterstützung ihres Lebenslaufs nutzen wie Beschäftigte in den Bereichen Medien oder Digitales (1,2 Prozent).