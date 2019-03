Ticket für 'Machine Learning Conference' zu verschenken

20.03.2019 Vom 17. bis 19. Juni findet in München die Machine Learning Conference statt. Die englischsprachige Veranstaltung gibt einen umfassenden Einblick in die Prinzipien des maschinellen Lernens und führt in die Welt der ML-Tools, Programmiersprachen und Techniken ein. iBusiness verlost ein Ticket im Wert von 899 Euro.