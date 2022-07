Checkout Marketing: Verbraucher haben klare Erwartungen

06.07.2022 Auch wenn Checkout Marketing zu den eher jüngeren Marketingdisziplinen zählt, haben VerbraucherInnen doch schon umfassende Erfahrungen und eine klare Erwartungs­haltung, was sie von "Dankeschön"-Angeboten im Rahmen ihrer digitalen Einkaufstouren erwarten.

Dankeschön-Angebote haben Konjunktur : Die Gründe, warum Online-ShopperInnen die smarten Goodies gerne in Anspruch nehmen, reichen von der Bekanntheit des Produktes bzw. der Marke (37,7 Prozent) über den perfekten Fit zur Person bzw. den individuellen Bedürfnissen (21,6 Prozent) und der Neugier auf spannende Neuheiten (21,5 Prozent) bis zum attraktiven Probierpreis (18,6 Prozent). Rund jede(r) Zehnte outet sich dabei als "WiederholungstäterIn" (11,2 Prozent) bzw. ist sich der Exklusivität und Einmaligkeit des Angebots bewusst (9,3 Prozent).

: Kostenlose Proben neuer Produkte und Services kommen als Einkaufsmitgaben besonders gut an (45,5 Prozent). Aber auch Zeitungen und Magazine (38,8 Prozent bzw. 37,6 Prozent) sind begehrt, ebenso wie Rabattgutscheine (Coupons) für Einkäufe in Online-Shops (36 Prozent) und Supermärkten (32,9 Prozent). Rund jede(r) Siebte würde bei Beauty-Produkten und Entertainment-Angeboten (Strea­ming) zuschlagen, jede(r) Achte bei Food-Produkte und Tierbedarf. Überwiegend positive Erfahrungen mit "Dankeschön"-Ange­boten führen zu Weiterempfehlungen: Über zwei Drittel der befragten Online-ShopperInnen (68,4 Prozent) geben an, bislang gute Erfahrungen mit "Dankeschön"-Angebote und ihrer Abwick­lung gemacht zu haben. Knapp ein Drittel (31,6 Prozent) hat schon einmal Probleme mit Einkaufsmitgaben gehabt, die häufig auf bspw. Miss­verständnisse bezüglich der Angebotsbedingungen oder Liefer­probleme aufgrund schnell vergriffener Angebote zurückzuführen sind. Die überwiegend positive Erfahrung spiegelt sich dann auch in der Weiter­empfeh­lungs­bereitschaft der NutzerInnen von Vorteils­produkten wider: Über zwei Drittel (67,1 Prozent) würden zur Nutzung von "Dankeschön"-Angeboten raten, ein Fünftel sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Nur knapp jede(r) Zehnte würde dies auf keinen Fall tun (8,6 Prozent)

Wie Online-Shops und Pro­dukthersteller davon profitieren können, zeigen Ergebnisse aus einer Befragung, die der E-Commerce-Spezialist User­werk unter rund 1.600 Online-ShopperInnen in Deutschland durchgeführt hat:Checkout Marketing biete Herstellern und Online-Shops viel Potenzial für Kundenbindung und Kundengewinnung sowie positive virale Effekte. "Dafür braucht es aber intelligente und vor allem qualitativ hochwertige Konzepte. Für One-fits-all-Ansätze und Ver­braucher­vertrauen verspielende Aktionen wie minderwertige Produkte und Services, unseriöse Lockangebote, Abofallen etc. darf hier kein Platz sein, wenn sich diese Marketingdisziplin und dieser Marketing­kanal auch als Brandinginstrument nachhaltig im Marketing-Mix etablieren will", sagt Userwerk-CEO Dr. Markus Kalb