Interaktiv-Trends 2024/2025: ChatGPT und Co. werden das neue Spotify

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Der wilde KI-Westen wird enden: Algorithmen dürfen urheberrechtlich geschützte Daten nicht mehr stehlen, KI-Werke werden selbst Copyright-Status empfangen.

Keiner hört es gern, aber das Internet ist ein auf Ausbeutung gebautes Gebilde. Um das zu illustrieren, muss man gar nicht hinausgehen auf die schneematschnassen Straßen, wo unterbezahlte Lieferanten mit der Stechuhr im Nacken umherflitzen oder den Blick auf die Sweatshops und Klickfarmen in Fernost richten. Man muss nur in den Spiegel sehen und erblickt einen Ausgebeuteten: den Nutzer.Der erhält als Dank für die Daten, die er den Konzernen in den Rachen schmeißt, meist nicht mehr als Gegenleistung vor lauter nachladender Ads kaum noch konsumierbare Seiten. Diese