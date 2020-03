Preisverleihung Deutscher Digital Award wird ins Web verlegt

Die für den 23. April in Berlin geplante Preisverleihung des Deutschen Digital Awards (DDA) wird ins World Wide Web verlegt. Grund sind die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums zum Umgang mit großen Veranstaltungen anlässlich des Coronavirus."Aufgrund des Coronavirus werden wir die Preise in Bronze, Silber und Gold in diesem Jahr digital verleihen und unterstützen damit aktiv die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus", teilte Anke Herbener , Jury-Präsidentin des DDA, mit. An den Preisverleihungen des DDA nehmen jährlich rund 500 Besucher teil. Die Preise werden wie geplant am Abend des 23. April verliehen. Details dazu folgen, BVDW-Vizepräsident Marco Zingler teilte lediglich mit: "Wir machen aus der Not eine Tugend. Lasst euch überraschen und seid gespannt auf eine fantastische digitale Awardshow, die eine Premiere ihrer Art wird."