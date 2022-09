Print gewinnt: Adler legt nach 14 Jahren Pause Katalog neu auf

Die Zukunft von Print-Katalogen ist in der Branche umstritten. Während sie für einige E-Retailer weiterhin fester Bestandteil ihres Marketing-Mixes sind, stellen viele Traditionsversender den Druck ihrer Hauptkataloge ein. Zuletzt Manufactum und Baur . Begründet wird dies u.a. mit steigenden Papierkosten und Nachhaltigkeitsgedanken.Einen anderen Weg geht nun die Modekette Adler . Nach einer 14-jährigen Pause hat sie ihren Katalog neu aufgelegt, wie das Börsenblatt meldet. Der 64-Seiten starke Katalog ist wie ein Magazin gestaltet und enthält neben Modefotos und Produktinformationen auch die Themenwelten 'Reisen', 'Genuss', 'Wohnen', 'Lesen', 'Adler-Welt' und 'Coupons'. Das Cover ziert Jasmin Schröter , die Eigentümerin der Zeitfracht-Gruppe. Zielgruppe des Katalogs sind sowohl Frauen als auch Männer.Laut dem Börsenblatt erhalten 300.000 GoldkundInnen von Adler den Printkatalog nach Hause geschickt. SilberkundInnen erhalten hingegen einen Coupon, mit dem sie den Katalog in ihrer Filiale abholen können. Zusätzlich wird der Katalog auch den Versandpaketen von Bestellungen aus dem Onlineshop beigelegt. In zwei Wochen soll die exklusive Austeilung fallen und alle KundInnen erhalten dann mit einer Kundenkarte ein Exemplar in der Filiale.Die Neuauflage des Katalogs zum jetzigen Zeitpunkt hängt damit zusammen, dass Synergien innerhalb der Zeitfracht-Gruppe für die Produktion genutzt werden können. Seit vergangenem Jahr gehört die Adler Modemärkte AG dem Konzern an. Vor Kurzem hat die Zeitfracht-Gruppe auch die Druckerei Hofmann übernommen, die die Adler-Kataloge nun druckt. Gestaltet hat den Katalog wiederum die ebenfalls zu Zeitfracht gehörende ECommerce- und Marketingagentur Coconad Die Modemarkt-Kette Adler betreibt in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg über 130 Filialen. Neben Eigenmarken werden Fremdmarken im Bereich Damen-, Herren- und Kinderbekleidung angeboten. KundInnen finden in den Filialen auch ein immer breiter werdendes Sortiment an nicht-textilen Waren (u.a. Elektronik und Bücher) sowie zusätzlichen Dienstleistungen wie DPD -Paketstationen und Reiseangeboten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen unter Adlermode.com einen Onlineshop.