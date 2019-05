PwC Studie: Wie IT-Sicherheit zum Unternehmenserfolg beiträgt

Ein Viertel der Befragten zeigt sich als wahre Pioniere - sie sind nicht nur Vorreiter im Bereich Cybersecurity, sondern liefern auch eine höhere Wertschöpfung und bessere Geschäftsergebnisse. Die Studie zeigt, dass die benannten Pioniere meist Großunternehmen sind: 38 Prozent der Vorreiter verfügen über einen Unternehmenswert von rund einer Milliarde Euro. Finanzdienstleistungen (FS) und die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) sind besonders stark vertreten. So sind 33 Prozent der FS-Befragten und 30 Prozent der TMT-Befragten Pioniere, während rund ein Viertel der Befragten aus anderen Branchen kommt. Von den befragten EMEA-Unternehmen (Europa, Naher Osten und Afrika) kommen lediglich 21 Prozent der Pioniere, aus Nord- und Südamerika 30 Prozent und aus dem asiatisch-pazifischen Raum ebenso 30 Prozent.Zu den wichtigsten Verhaltensweisen, mit denen sich die Pioniere von ihren Mitbewerbern abheben, gehören die Abstimmung ihrer Geschäfts- und Cybersicherheitsstrategien, ein risikobasierter Ansatz und die Koordinierung ihrer Risikomanagement-Teams. 65 Prozent der Pioniere sind sich einig, dass ihr Cybersecurity-Team im Unternehmen eingebunden, mit der Geschäftsstrategie vertraut ist und über eine eigene Cybersicherheitsstrategie verfügt. Auch ein risikobasierter Ansatz zeigt klare Vorteile - 89 Prozent der Pioniere geben an, dass ihre Cybersicherheitsteams permanent daran arbeiten, Risiken zu bewältigen, die mit der Unternehmenstransformation oder Digitalisierungsinitiativen verbundenen sind.Neun von zehn der Pioniere, für die steigende Einnahmen das Ziel digitaler Transformation sind, geben an, dass das Resultat des digitalen Wandels ihre Erwartungen erfüllt oder übertrifft (im Vergleich zu 66 Prozent der übrigen Befragten, die keine Pioniere sind). Sie sind auch in Bezug auf das potenzielle Wachstum von Umsatz und Gewinnspanne ihrer Unternehmen deutlich optimistischer: 57 Prozent erwarten ein Umsatzwachstum von 5 Prozent oder mehr und 53 Prozent um mindestens 5 Prozent höhere Gewinnspannen.