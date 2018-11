3D-Druck und Lebensmittel-Commerce: Zukunftstrend Essen aus dem Drucker

13.11.18 Die QVC-Zukunftsstudie Living 2038: Wie lebt Deutschland übermorgen? sieht Essen aus dem 3D-Drucker auf dem Weg in den Mainstream. Allerdings erst in zwei Dekaden. Fast die Hälfte der jungen Nutzer zeigt sich Lebensmitteldruckern gegenüber interessiert.

Bild: Pearls

Aus 'to go' wird dabei laut Studie 'to print': Die Snackkultur aus dem 3-D-Drucker ersetzt 2038 das Fast Food von heute. Ein Start-up macht es bereits jetzt möglich, die Lieblings-Pizza mit einer App zu personalisieren. Auswählen lässt sich nicht nur die Form, sondern auch Belag, Sauce und Käse. Ein Robo-Koch druckt die Pizza schlussendlich aus - passend zum individuellen Ernährungsfahrplan. Die Technik dazu wurde ursprünglich für Astronauten entwickelt. 43 Prozent der deutschen Teenager aus der Generation Z können sich laut der Zukunftsstudie vorstellen, einen Nahrungsmitteldrucker künftig auch zu Hause zu verwenden. Insgesamt begeistern sich bereits 28 Prozent der Deutschen für diese Idee.