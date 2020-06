Corona beschleunigt kontaktloses Bezahlen

Für 49 Prozent ist das kontaktlose Bezahlen sogar die bevorzugte Wahl beim Einkaufen im Laden geworden. Dabei wird im Lebensmittelgeschäft (88 Prozent) am häufigsten kontaktlos bezahlt, gefolgt von anderen Einzelhandelsgeschäften (51 Prozent) und Apotheken (36 Prozent). Die Hygiene ist für 72 Prozent der befragten Deutschen ein sehr wichtiger Grund für das vermehrte kontaktlose Bezahlen. 86 Prozent der Befragten sagten zudem, dass kontaktloses Bezahlen sehr einfach im Alltag anzuwenden sei. Gleichzeitig sind Bargeldzahlungen stark zurückgegangen: 44 Prozent gaben an, während der Corona-Pandemie weniger Bargeld verwendet zu haben, zehn Prozent kommen sogar ganz ohne Bargeld aus.Das geht aus einer Studie von Mastercards Data Warehouse hervor, die eigene Daten und solche aus einer Online-Konsumentenbefragung in acht europäischen Ländern kombiniert. In Deutschland wurde eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Personen ab 18 Jahren befragt.Andere Studien indes legen andere Ergebnisse - die anhaltende Liebe der deutschen Konsumenten zum Bargeld etwa - nahe.