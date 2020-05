Trotz Corana: Deutsche zahlen gerne bar - sogar online

Bargeld hat für die Deutschen auch in der aktuellen Corona-Krise weiterhin einen hohen Stellenwert: Über die Hälfte der deutschen Verbraucher sieht Bargeld als das verlässlichste Zahlungsmittel in einer Krisensituation. Gleichzeitig kaufen viele deutsche Kunden aktuell vermehrt online ein - oder würden dies gern tun, wenn sie auch online bar bezahlen könnten und sie vor Betrug geschützt wären. Die Angst vor Betrug beim Online-Shopping hat in Zeiten von Corona in der Bevölkerung zugenommen. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen internationalen Studie der Zahlungsplattform Paysafe , die die Auswirkungen von Corona auf das Einkaufs- und Bezahlverhalten untersucht. Für die Studie wurden 8.000 Verbraucher in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien, den USA, Kanada und Bulgarien befragt.