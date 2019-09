DAB+: Verbreitung und Reichweite von Digitalradio steigt

Bild: IFA Miss IFA präsentiert ein Digitalradio von JVC Kenwood

Vielfalt und Netzausbau unterstützen Trend

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die Programmvielfalt und der Netzausbau stärken DAB+.

(chart: Media Broadcast)

Bayern bleibt Spitzenreiter

Fast jeder vierte Haushalt (22,7 Prozent) besitzt damit inzwischen mindestens ein DAB+ Radio. So lautet die Bilanz des 'Digitalisierungsberichtes Audio 2019' , den die Medienanstalten auf der IFA in Berlin vorstellten. Demnach übertraf der Anstieg bei DAB+ Empfängern deutlich die Entwicklung bei den Webradios (Zunahme um 13 Prozent).Das größte Wachstum kam aus der Automobilbranche. In jedem siebten Fahrzeug auf deutschen Straßen können Autofahrer heute bereits Digitalradio hören. 2019 kamen bisher 2,2 Millionen DAB+ Autoradios hinzu, damit legt der Anteil der DAB+ Empfänger in Fahrzeugen erstmals seit drei Jahren wieder deutlich zu - auf jetzt knapp 6,6 Millionen. Auch zuhause oder im Büro zeigt sich eine sehr positive Entwicklung: Hier wurden über 600.000 DAB+-Radiogeräte mehr als im Vorjahr gezählt.In Deutschland bieten aktuell über 250 private und öffentlich-rechtliche Hörfunkprogramme, 13 von ihnen bundesweit, über DAB+ ein breites Angebot, das ständig wächst und bereits in vielen Regionen die Zahl der UKW-Programme übertrifft. Positiv zum Wachstum trage auch der fortschreitende Netzausbau bei. Bis Ende 2019 steigt die Flächenversorgung auf 98 Prozent, auf deutschen Autobahnen nach den Netzausbauplänen von Media Broadcast auf über 99 Prozent an. Über 91 Prozent der Bevölkerung können dann DAB+ auch inhouse empfangen."Die Ergebnisse des Digitalisierungsbericht Audio 2019 bestärken uns in unserer Strategie, als Marktführer verstärkt Netze und Plattformen für DAB+ auszubauen. Die Zahlen fallen umso erfreulicher aus, als das Wachstum in einem teilweise herausfordernden Marktumfeld stattfindet", erklärt Arnold Stender , Geschäftsführer bei Media Broadcast, anlässlich der Veröffentlichung des Digitalisierungsberichts Audio 2019. Mit dem Zuwachs an Hörern zeigten auch immer mehr Programm- und Contentanbieter Interesse an der Verbreitung ihrer Inhalte über DAB+.Das DAB+ Wachstum findet in allen Bundesländern statt. Bayern bleibt Spitzenreiter. Dort ist bereits fast jeder dritte Haushalt mit DAB+ ausgestattet (31,2 Prozent), rund doppelt so viele wie in Brandenburg (16,6 Prozent). In Niedersachsen hatte sich der Landtag vor wenigen Wochen gegen die weitere DAB+ Förderung ausgesprochen. Gleichwohl nimmt auch dort die Zahl der Digitalradiohörer deutlich zu.