Scheitern des modernen Projektmanagements (2): Von Phrasen und Elefanten im Raum

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Unternehmen sollten sich ihrer Sache und vor allem ihres Projektmanagements nie zu sicher sein, wie die Praxis lehrt.

In Unternehmen scheint die Zeit weder stehengeblieben noch zurückgedreht, eher schon scheint Projektmanagement als Konzept beinahe völlig aus den Köpfen verschwunden zu sein.Die Zeichen sind eindeutig: Ein grassierendes Scrum Begriffschaos mit einer wilden Mischpoke aus Projektmanagement-Versatzstücken wie zum Beispiel missverstandene Standup-Meetings, an- und wieder abgebrochene MS-Projektplanungen kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen ungepflegte Kanban-Boards. Unstrukturierte Meetings werden entweder wahllos an- oder abgesetzt, gecancelt oder zumindestens