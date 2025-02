Digitale Kunst-Investitionsplattform geht an den Start

Plattform

Auf Weng Art Invest (WAI) ko?nnen Sammler und interessierte Anleger künftig ausgewa?hlte limitierte Kunst-Editionen von zeitgeno?ssischen Ku?nstlerInnen kaufen und verkaufen, ohne dass die sonst hohen Nebenkosten fu?r Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer/ Zoll, Folgerecht, Transport, Lagerung und Versicherung anfallen. Der öffentliche Launch der Plattform ist für das Frühjahr 2025 geplant.Käufer erwerben das Eigentum an einem physischen Kunstwerk, welches auf der Plattform durch einen digitalen Zwilling ("Token") repra?sentiert wird. ArtXX verwahrt das Kunstwerk treuha?nderisch und kostenlos fu?r die Kunden in einem sicheren Zollfreilager. Nach einer initialen Sperrfrist ko?nnen sich die Eigentu?mer ihr Kunstwerk jederzeit ausliefern lassen, um es z. B. zu Hause pra?sentieren oder in Auktionen verkaufen zu ko?nnen. Auf WAI werden zudem regelma?ßig An- und Verkaufspreise fu?r die handelbaren Kunstwerke angezeigt, womit auch die Wertentwicklung der Editionen kontinuierlich verfolgt werden kann.Diese Geschäftsidee war erstmals im Frühjahr 2023 einer ausgewählten Gruppe von Sammlern vorgestellt worden, die seinerzeit ein überragend positives Feedback gegeben hatten. Dennoch wurde der öffentliche Start verschoben, weil der Kunstmarkt eine zunehmende Abwärtstendenz signalisierte. Inzwischen sieht das Management des Kunsthandelsunternehmen Weng Fine Art AG stabilisierende Entwicklungen, die einen Turnaround einleiten und Anlegern gute Chancen in den kommenden Jahren bieten können.Ein wichtiger Schritt für das Projekt ist die Verpflichtung von Jan Bichler, der ab sofort das Projekt leiten und weiterentwickeln wird. Bichler sammelte nach seinem BWL-Studium in Madrid Erfahrungen im Bereich Private Equity bei Mutares in München und arbeitete im Venture-Capital Sektor beim Visionaries Club in Berlin. Zudem unterstützte er den renommierten Künstler Bernar Venet bei dessen ersten digitalen Projekten in Zusammenarbeit mit Sotheby's.Jan Bichler: "Ich freue mich sehr darauf, die Visionen des WAI-Projektes zusammen mit dem Team der ArtXX in die Welt zu tragen. 2025 wird ein spannendes Jahr sowohl für den Kapital- wie auch für den Kunstmarkt. Die Demokratisierung der Märkte, die rasche Ausweitung des klassischen Anlageuniversums und die wachsende Bedeutung technologischer Innovationen im Kunstmarkt liefern fruchtbaren Boden, um Weng Art Invest erfolgreich zu positionieren. Mit dem exzellenten Track-Record und der langjährigen Kunst- und Finanzmarkt-Erfahrung von Rüdiger K. Weng haben wir die besten Voraussetzungen, um Kunst und die WAI-Plattform auch generationsübergreifend als eine nachhaltige alternative Investmentoption zu etablieren."