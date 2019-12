Gesetzliche Retourenabgabe: Drei Euro gegen Rücksendungen

Bild: Hermes

11.12.2019 Retouren sollten mittels gesetzlicher Gebühr reduziert werden, fordern Forscher der Universität Bamberg in einer Studie: Bereits drei Euro Gebühr hätten das Potenzial zu 16 Prozent weniger Retouren zu führen - das wären 80 Millionen Retouren pro Jahr weniger, was eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von rund 40.000 Tonnen zur Folge hätte, so zitiert die Studie.