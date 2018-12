E-Commerce: 5 selten gehörte Fakten rund um Weihnachts-Shopping

Bild: Weihnachtsgebäck

1. Sonntags wird am liebsten geshoppt.

2. Schmuck und Sportgeräte

3. Weihnachtszeit ist Shopping-Zeit.

4. Männer kaufen online fast genauso häufig ein wie Frauen.

5. Fast die Hälfte der Online-Einkäufe wird retourniert.

Besonders gerne wird an den Sonntagen vor Weihnachten online eingekauft. 12,5 Prozent der Bestellungen im Dezember gehen an den Sonntagen vor Heiligabend ein. Viele Deutsche scheinen am liebsten gemütlich zum Ausklang des Wochenendes die Online-Shops zu durchstöbern. Bei den Superschnäppchen sollten Online-Shopper vielleicht lieber schon unter der Woche auf den Kaufen-Button klicken, um einen Ausverkauf zu vermeiden. Die Anzahl der Bestellungen liegt dabei jedoch weit unter den Bestellungen an Black Friday, wo 125 Prozent mehr Bestellungen eingehen als am umsatzstärksten Tag im Dezember. Damit verschiebt sich das Weihnachtsgeschäft immer weiter nach vorne.Im Vergleich zum Rest des Jahres kaufen Online-Shopper zu Weihnachten vor allem Bekleidung, Schmuck und Accessoires ein. 63,6 Prozent aller Einkäufe im Dezember gehen auf diese Kategorie zurück. An zweiter Stelle stehen Sport- und Freizeitartikel mit 21 Prozent.Auch wenn an Heiligabend die wenigsten Bestellungen im Dezember eingehen, haben einige an Weihnachten noch nicht genug vom Shoppen. Statt gemütlich mit der Familie beim Gänsebraten am Esstisch zu sitzen, klicken sich viele Shopper am Smartphone oder Computer durch die Angebote im Internet. Vergangenes Jahr wurden an Heiligabend fast drei Einkäufe pro Sekunde abgeschlossen, am ersten Weihnachtsfeiertag waren es etwa vier Einkäufe pro Sekunde und am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es über fünf Einkäufe je Sekunde.Wer sagt, dass nur Frauen gerne online shoppen, liegt falsch: 44 Prozent der Einkäufe im Dezember werden von Männern getätigt. Das ist nicht viel weniger als der Anteil der Frauen, auf die 56 Prozent der Einkäufe fallen. Auch an den Feiertagen halten sich Männer und Frauen die Waage.Dass bei Weihnachtsgeschenken auch einmal daneben gegriffen wird, machen die Retouren-Zahlen deutlich. Die Woche nach Weihnachten werden 41,3 Prozent der Einkäufe retourniert, in der ersten Januarwoche sind es 36,4 Prozent. Mit 78,9 Prozent schicken Frauen dabei deutlich mehr Waren zurück als Männer (21,1 Prozent). Generell gilt: Je älter die Konsumenten sind, desto weniger retournieren sie in der Weihnachtszeit. Mit einem Kauf auf Rechnung können Online-Shopper Rücksendungen besonders leicht verwalten - und zahlen nur, wenn das Geschenk auch wirklich gefällt und behalten wird.