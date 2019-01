Interne Kommunikation: Jedes dritte Unternehmen ohne Strategie

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Transparenz und Offenheit ist das wichtigste Ziel interner Unternehmenskommunikation.

(chart: Index)

57 Prozent der Befragten verfolgen eine festgelegte Strategie in der internen Kommunikation. Etwa 37 Prozent geben hingegen an, dass sie über keine Strategie bzw. keine klare Vorgabe in der internen Kommunikation verfügen. Dies zeigt deutlich, dass trotz besseren Wissens die interne Kommunikation oftmals noch stiefmütterlich behandelt wird. So die Ergebnis einer Online-Umfrage der Berliner Agentur Index.Das mit Abstand am häufigsten genannte Ziel der internen Kommunikation ist die Schaffung von Transparenz und Offenheit innerhalb der Unternehmen - egal ob mit oder ohne vorhandener Strategie. Beim Aspekt "Identifikation mit dem Unternehmen" zeigen sich hingegen signifikante Unterschiede. So messen die Akteure, die keine klare Strategie verfolgen, diesem Bereich deutlich weniger Bedeutung bei. Lediglich rund 23 Prozent von ihnen sehen dies als ein wichtiges Ziel. Bei den Unternehmen mit Strategie sind es circa 46 Prozent, sodass es bei diesen auf dem zweiten Platz rangiert.