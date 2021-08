In Europa fließen mehr als 23 Milliarden Euro in Social-Media-Werbung 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Schätzungsweise mehr als 23 Milliarden Euro werden die europäischen Staaten 2021 in über soziale Netzwerke geschaltete Werbung investieren. Rund 70 Prozent dieses Betrags entfallen dabei auf speziell an Smartphones angepasste Anzeigen. Die restlichen 30 Prozent sind Desktop-Werbung. Unangefochtener Spitzenreiter in Europa werden demnach Unternehmen aus Großbritannien sein: Sie generieren alleine etwa acht Milliarden Euro an Werbeeinnahmen über soziale Netzwerke. Kein anderes Land in Europa macht so viel Umsatz mit Instagram, TikTok und Konsorten.Deutschland belegt Platz zwei - rund 2,4 Milliarden Euro werden hier für das Jahr 2021 prognostiziert. Frankreich rangiert auf dem dritten Platz mit etwa 2,1 Milliarden Euro. Die zeigen zeigen Daten des Statista Digital Market Outlooks Das Werben über soziale Medien ist vor allem deshalb lohnenswert, da sich gezielt bestimmte Zielgruppen über die verschiedenen Plattformen und Influencer erreichen lassen. Außerdem erfolgt der Aufbau von Reichweite bequem und natürlich, indem Werbeanzeigen von Usern wahrgenommen werden und gegebenenfalls sogar mit weiteren geteilt werden.