Social Media Nutzung in Deutschland sinkt leicht - TikTok unangefochtene Nummer Eins

Studie

Metas Plattformen weit abgeschlagen

Eine Stunde und 39 Minuten verbringen deutsche Internetnutzer:innen derzeit im Durchschnitt in sozialen Netzwerken. Das sind 2 Minuten weniger als noch im Vorjahr. TikTok ist und bleibt von allen die beliebteste Social-App, zumindest hinsichtlich der Nutzungsdauer. Mehr als einen ganzen Tag pro Monat verbringen die deutsche UserInnen dort, womit die Kurzvideo-Plattform bei der durchschnittlichen Nutzungsdauer weit vor der Konkurrenz liegt. Zu den Verlierern gehört hingegen Meta. Das sind erste Ergebnisse des aktuellen Reports "DIGITAL 2024/ ", den We Are Social und Meltwater im Februar veröffentlicht haben.Deutsche NutzerInnen verbringen auf TikTok mehr Zeit als auf jedem anderen sozialen Netzwerk - durchschnittlich 37,38 Stunden pro Monat. Keine andere Social-Media-Plattform kann da mithalten. Zwar sind Metas Plattformen wie WhatsApp (84,7 Prozent), Instagram (61,9 Prozent) und Facebook (60,2 Prozent) immer noch die am meisten genutzten sozialen Netzwerke in Deutschland, sind aber in Sachen Verweildauer keine Konkurrenz für den Riesen aus China: Auf Facebook verbringen die NutzerInnen 11 Stunden und 24 Minuten, Instagram-UserInnen durchschnittlich 10,45 Stunden. Auf WhatsApp verweilen die Menschen monatlich rund 9 Stunden und 7 Minuten.Nicht nur das: Die meistgenutzten sozialen Netzwerke, die zum Meta-Konzern gehören, verlieren zunehmend auch noch an werberelevanter Reichweite - Facebook um 2,4 Prozent (23,9 Millionen UserInnen), Facebook Messenger um 6,4 Prozent (13,25 Millionen Nutzer:innen). Demgegenüber gewinnt Instagram 10,6 Prozent für eine Reichweite von 30,35 Millionen NutzerInnen. Auch das Kurzvideo-Portal des chinesischen Technologieunternehmens ByteDance gehört ebenfalls zu den Gewinnern (23,56 Mio. NutzerInnen/+ 14,1 Prozent). LinkedIn (18 Mio. /+20 Prozent), Pinterest (18,89 Mio./+ 19 Prozent) und X (16,16 Mio./+ 14,6 Prozent) können bei der Ad Reach ebenfalls zulegen.