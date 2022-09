So verlieren DDoS-Erpresser ihren Schrecken

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Ransomware-Angriffe sind gefürchtet, doch schon rüsten Hacker mit nachgeschärften altbekannten DDoS-Attacken auf. So schützen Sie sich.

Welches Unternehmen freut sich nicht, wenn die Kundinnen und Kunden in großer Zahl Anfragen und Bestellungen schicken? Deshalb ist ein hoher Datenverkehr für einen Online-Shop auf den ersten Blick etwas Positives. Allerdings können hinter den zahlreichen Anfragen bei Online-Shops, Firmen-Websites und anderen Online-Diensten nicht nur die erhofften Kundenanfragen stecken, es kann auch eine Cyberattacke sein.Distributed Denial of Service (DDoS), also Überlastungsangriffe auf Online-Dienste, sind nichts Neues. Allerdings hat sich DDoS weiterentwickelt und gehört nun