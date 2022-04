Ashton Kutcher und Quentin Tarantino sprechen auf dem OMR Festival 2022

FC Bayern München, Otto, Douglas und St. Pauli auf der Dialog Area

Am 17. und 18. Mai findet nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause erstmals wieder das OMR Festival als Präsenzveranstaltung in den Hamburger Messehallen statt. Mehr als 800 SpeakerInnen und 60.000 BesucherInnen werden erwartet. Wie das Festival am Montag mitteilte, ist als prominenter Speaker auch Ashton Kutcher auf der OMR Conference Stage dabei. Der bekannte Hollywood-Schauspieler ist ein sehr aktiver Investor in Tech-Unternehmen. Zunächst als Angel Investor, später mit seinen Investment-Fonds A-Grade Investments und aktuell Sound Ventures investiert Ashton Kutcher in Tech-Startups. Schon früh steckte Kutcher zum Beispiel Geld in Airbnb, Uber, Spotify und Warby Parker. Mit über drei Milliarden investierten US-Dollar gilt er als aktivster "Hollywood-Investor".Über seine Investoren-Tätigkeit sprach Kutcher in einem Podcast mit OMR-Gründer Philipp Westermeyer . Ebenso über seine gemeinnützige Organisation Thorn , die er 2012 mitgründete und die Software für den Kampf gegen Kindesmissbrauch entwickelt. Neben der Entwicklung der technologischen Werkzeuge zur Stärkung der Strafverfolgung und Plattformen sensibilisiert Thorn die Öffentlichkeit für das Thema und setzt sich bei den Gesetzgebern ein. Darüber hinaus sammelt Kutcher zusammen mit seiner Frau Mila Kunis Geld, um die Ukraine zu unterstützen. Über Gofundme sammelten sie innerhalb von wenigen Tagen rund 35 Millionen Euro.Ein weiterer prominenter Speaker ist Oscar-Gewinner und New York-Times Bestseller Autor Quentin Tarantino . Auf insgesamt zehn Bühnen werden viele weitere bekannte Branchennamen erwartet, darunter China-Kennerin Lillian Li , New York Times-Journalistin und Gen-Z-Expertin Taylor Lorenz , US-Digital-Vordenker Scott Galloway und die Tech-Journalistin Kara Swisher . Auch dabei sind der Gründer des NFT-Unicorns Sorare Nicolas Julia , zahlreiche deutsche Unicorn-GründerInnen und Wirtschaftspersönlichkeiten. Neu sind Formate wie der 5050 GründerInnen Pitch.Mit der " Dialog Area by DDV & ONEtoONE " und dem dazugehörigen Konferenzformat "Dialog Stage" wird es auf dem OMR Festival auch wieder einen in die OMR integrierten, eigens gebrandeten Bereich speziell für das datengestützte Marketing geben.In dem zweitägigen Vortragsprogramm liefert an beiden Tagen hochkarätige SprecherInnen - unter anderem vom FC Bayern München, Otto, Douglas und St. Pauli - Best-Cases aus der aktuellen Dialogmarketingpraxis sowie technische und organisatorische Insights rund um den Dialog mit Kundinnen und Kunden.Mit einer digitalen Erweiterung, der 'Digitalen Dialog Area' wollen DDV und ONEtoONE die Dialog Area 2022 auf ein neues Level heben und die Erfahrung noch interaktiver gestalten. Im Fokus steht hier das Streaming der Vorträge und der Preisverleihung des MAX-Awards auf der Dialog Stage in der digitalen Dialog Area. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die Vorträge live verfolgen und mit den Speakern kommunizieren.Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf der 'Digitalen Dialog Area' mit Messeständen - in den Messehallen und online - sowie mit Video-Interviews zu aktuellen Marketingthemen zu präsentieren. Weitere Informationen hierzu können unter media@hightext.de , angefordert werden.