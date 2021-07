Seit einigen Monaten betreibt iBusiness die iBusiness Thinktanks , virtuelle Gesprächsrunden auf C-Level. Sie richten sich an Entscheider, Insider und Experten, die firmenübergreifend auf Geschäftsführungsebene über bestimmte Branchenaspekte sich auf Augenhöhe untereinander austauschen möchten.Gestern fand das erste Mal der Thinktank: 'Die neue Rolle des CDO' statt. Themen waren die Herausforderungen der digitalen Transformation und die Veränderung der Rolle des Digitalverantwortlichen in mittelständischen und großen Unternehmen. Deutlich wurde vor allem, wie unterschiedlich die Aufgaben der Digitalverantwortlichen einerseits - und wie ähnlich doch die Probleme sind. Unter Moderation von iBusiness-Herausgeber Joachim Graf berichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig aus der Unternehmenspraxis und tauschten Tipps und Methoden aus.Anderthalb intensive Stunden, die nach dem Willen aller Anwesenden nach der Sommerpause fortgesetzt werden soll. Die Teilnahme an den iBusiness-Thinktanks ist kostenlos, registrierte iBusiness-Mitglieder können sich unter iBusiness.de/thinktank bewerben