Das sind die Top 10 der meistgesuchten Soft Skills in Unternehmen

Das sind die Top 10 Soft Skills in Stellenanzeigen

Teamfähigkeit! Seit Oktober 2021 wurde diese Kompetenz in über 7,3 Millionen Stellenanzeigen genannt. Selbstständigkeit erwähnten Arbeitgeber in rund 5,7 Millionen und Kommunikationsfähigkeit in circa 4 Millionen Stellenausschreibungen. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sorgfalt. Zu diesen Ergebnissen kommt die Berliner Personalmarktforschung Index Research in ihrer jüngsten Stellenmarkt-Analyse. Die Research-Experten werteten in den letzten 12 Monaten über 11 Millionen Jobinserate von 620.000 Firmen aus. Quellenbasis war Index Anzeigendaten, die größte Stellenanzeigen-Datenbank Europas.Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit der Kompetenz seiner Mitarbeiter. Neben Hard Skills (Fachkenntnisse) spielen Soft Skills (soziale Fähigkeiten) eine entscheidende Rolle im Recruiting - auch wegen der fortschreitenden Digitalisierung. Technologien automatisieren zwar immer mehr Arbeitsprozesse. Gerade deshalb gewinnt aber das zwischenmenschliche Miteinander im Kollegenkreis und mit Kunden an Bedeutung, sei es bei der Ideenfindung, Abstimmung, Zusammenarbeit oder der Beratung.Personaler und Führungskräfte suchen deshalb gezielt MitarbeiterInnen mit spezifischen sozialen Kompetenzen. In Stellenanzeigen nennen sie die aus ihrer Sicht wichtigsten Faktoren. Die Zeit der Einzelkämpfer scheint zu Ende zu gehen, die Erstellung immer komplexerer Produkte und Dienstleistungen erfordert mehr und mehr die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlichster Qualifikationen. Häufig sind MitarbeiterInnen aus verschiedenen Abteilungen und oft auch Standorten an Projekten beteiligt. Demzufolge ist Teamfähigkeit am gefragtesten, die von Oktober 2021 bis November 2022 im Anforderungsprofil von über 7,3 Millionen Stellenausschreibungen stand.Zudem wünschen sich Unternehmen laut den von Index analysierten Stellenanzeigen Selbstständigkeit (über 5,7 Millionen) und Kommunikationsfähigkeit (rund 4 Millionen) von ihren künftigen Mitarbeitern. Auch Zuverlässigkeit (über 3,9 Millionen) und Flexibilität (mehr als 3,2 Millionen) sehen Arbeitgeber als wichtig an. Mit deutlichem Abstand nennen sie in Jobinseraten die Soft Skills Sorgfalt (fast 2,6 Millionen), Verantwortungsbewusstsein (über 2,1 Millionen) und Strukturiertheit (rund 2 Millionen). Darüber hinaus erwarten Unternehmen Belastbarkeit (nahezu 1,8 Millionen) und Freundlichkeit (mehr als 1,7 Millionen).