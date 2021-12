Die Influencer-Rechnung: So viel Tiktok-Fame braucht es, um seinen Job aufzugeben 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren In Deutschland benötigt ein Tiktok-Influencer etwa 100 Millionen Views um in Ad Revenue auf das durchschnittliche nationale Jahresgehalt zu kommen.

(chart: Cashfloat/Lickd)

Die Agentur Cashfloat hat mit Daten von Lickd ausgerechnet, wie viel Views nötig wären, damit man das Äquivalent zu einem Jahresgehalt an Ad Revenue einstreicht, differenziert nach den individuellen Ad-Einnahmen und Durchschnittsgehältern von zehn Nationen.In Deutschland wären fast 100 Millionen Views auf Tiktok vonnöten, damit man das durchschnittliche Jahresgehalt via des Ad Revenues substituieren kann. In Liechtenstein sind es vor allem aufgrund der höheren Gehälter fast doppelt so viele.