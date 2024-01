Advertiser priorisieren 2024 Social Media- und Video-Werbung

IAS-Studie

Advertiser planen, 2024 Werbeinvestitionen in Social Media (67 Prozent) und Digital Video- inklusive CTV- (37 Prozent) Werbung zu priorisieren. Dies ist das Ergebnis des aktuellen " Industry Pulse Report 2024 " von Integral Ad Science , einer Plattform für Mediamessung und -optimierung. Als größte Herausforderung für erfolgreiche Social Media- und Digital Video-Kampagnen haben die Advertiser an erster Stelle die Mediaqualität ausgemacht. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) sagen, dass eine unzureichende Transparenz bei der Mediaqualität negativen Einfluss auf die Social Media-Spendings haben wird. Im Digital Video & CTV-Bereich ist es für 84 Prozent in diesem Jahr besonders wichtig, die Klassifizierung von Multimedia-Inhalten mit Machine Learning voranzutreiben, um die Brand Safety von digitalen Video-Anzeigen zu sichern. Über alle Werbekanäle hinweg stehen bei knapp drei Viertel der Advertiser (74 Prozent) Responsible Media-Maßnahmen, unter anderem Initiativen für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion, sowie Qualitätsjournalismus im Fokus ihrer diesjährigen Werbeinvestitionen."Social Media und Digital Video inkl. CTV haben in den vergangenen Jahren ein komplett neues Niveau an Engagement erreicht, auf das die Advertiser 2024 priorisiert setzen wollen", so Patrick Stoltze , Country Manager, CEE bei IAS. "Als zentralen Erfolgsfaktor definieren sie dabei vor allem die Mediaqualität. Im Trend liegen zudem verantwortungsvolle Werbemaßnahmen. Advertiser wollen in diesem Jahr verstärkt sicherstellen, dass ihre Werbegelder in Medien fließen, die Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, Nachhaltigkeit sowie den Schutz der Privatsphäre unterstützen."Weitere zentrale Ergebnisse des "Industry Pulse Report 2024":Der IAS Industry Pulse Report gibt einen Einblick in die sich abzeichnenden Trends und Prioritäten, die den Wandel in der digitalen Werbung im Jahr 2024 vorantreiben werden. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von über 260 US-amerikanischen EntscheiderInnen aus der digitalen Werbung, die Marken, Agenturen, Publisher und Ad-Tech-Anbieter repräsentieren. Die Umfrage wurde im September 2023 durch das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von IAS durchgeführt.