Black-Friday: Shopper wollen verantwortungsvolle Marken stärken

19.11.2019 Das Interesse der Deutschen an Black Friday und Cyber Monday wächst. Mehr als die Hälfte der VerbraucherInnen plant in diesem Jahr einen Einkauf: 56 Prozent der Deutschen, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von fast 70 Prozent. Jede/r dritte Millennial plant, in diesem Jahr mehr auszugeben als im letzten Jahr. Dabei bringt der Black Friday die meisten Verkäufe, während Cyber Monday in Deutschland kein populärer Verkaufstag ist: 57 Prozent der deutschen VerbraucherInnen wollen am Black Friday einkaufen, nur 27 Prozent am Cyber Monday. 70 Prozent der Deutschen wollen am Black Friday das meiste Geld ausgeben, nur 12 Prozent planen, am Cyber Monday mehr auszugeben.