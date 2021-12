Die beliebtesten Passwörter der Deutschen in 2021 

123456 (Immerhin zwei Stellen mehr als 1234, Bonuspunkt für's Versuchen)

passwort (Soll noch einer sagen Meta-Humor wäre tot)

12345 (Ähnlich wie Platz eins, nur beliebter bei alten Ehepaaren, die freiwillig auf Sechs verzichten)

hallo (Wie in: Hallo, hat jemand eine Idee für ein besseres Passwort?)

123456789 (Das Qwertz der Mathematiker)

qwertz (Häufig gewählt von Leuten die 123456 schreiben wollten, aber schielen und in der Zeile verrutschen)

schatz (Wie in "Schatz wir brauchen ein stärkeres Psswort

basteln (Theorie: Besonders unter KundInnen von Bastelshops beliebt)

berlin (Ach, du dickes B! Dieses Passwort: Auch im Sommer nicht gut und im Winter tut's weh)

12345678 ("Moment mal - wenn ich jetzt '123456789' nehme, kommt da jeder drauf. Ich lass einfach die '9' weg. Haha. Nimm das, chinesischer Geheimdienst!")

Tipps zur Passwortwahl

Lange Passwörter (> 15 Zeichen)



Alle Zeichenklassen verwenden (Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)



Keine Wörter aus dem Wörterbuch



Keine Wiederverwendung von gleichen oder ähnlichen Passwörtern bei unterschiedlichen Diensten



Verwendung von Passwortmanagern



Passwortwechsel bei Sicherheitsvorfällen und bei Passwörtern, die die obigen Regeln nicht erfüllen



Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, wenn möglich

Die Top-Ten deutscher Passwörter für 2021 ist nahezu identisch mit der Top-Ten der unsichersten Passwörter: Nahezu alles, was Sicherheitsexperten empfehlen (Sonderzeichen und so fort) fehlt. Immerhin: 1234 taucht in der Liste nicht mehr auf - und was genau war eigentlich bei Platz 8 los?Es geht besser. Bei der Passwortwahl empfiehlt das Hasso-Plattner-Institut , das diese Top Ten zusammengestellt hat, daher: