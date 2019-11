Black Friday II: Die Tage davor werden immer wichtiger

Dabei werden vor allem die Tage vor dem Black Friday für Händler immer wichtiger. Dies zeigt eine Analyse der Shopping-Plattform mydealz.de Die Entwicklung zeigt ein Blick auf die übrigen Tage der Cyber Week: Verglichen mit vor drei Jahren (2016), informierten sich Verbraucher letztes Jahr am Dienstag 159,0 Prozent, Mittwoch 170,2 Prozent und Donnerstag 152,8 Prozent häufiger über aktuelle Angebote. Am Samstag (+138,04 Prozent), Sonntag (+121,44 Prozent) und Cyber Monday (+111,1 Prozent) fiel das Wachstum zeitgleich eher verhalten aus. Der Black Friday war von allen acht Tagen der Cyber Week der Tag mit dem geringsten Wachstum.Wie dankbar Konsumenten frühe Angebote annehmen, zeigt erneut ein Vergleich mit dem Jahr 2016. Analog zur Zahl der Konsumenten, die sich über aktuelle Angebote informierten, stieg auch die Zahl der Kaufinteressenten, also der Nutzer, die von der Shoppingplattform aus dem Link zum Online-Shop folgten, um das angebotene Produkt zu kaufen. Folgten 2016 am ersten Montag der Cyber Week noch 617.297 Kaufinteressenten dem Link zum Angebot, waren es 2018 bereits 1,61 Millionen - also 160,8 Prozent mehr. Und auch am Dienstag (+129,1 Prozent), Mittwoch (+112,2 Prozent) und Donnerstag (168,2 Prozent) der Cyber Week gab es letztes Jahr ein deutliches Wachstum im Vergleich zu 2016.