Alibaba will bis 2030 CO2-neutral werden

Kurz vor Weihnachten hat die Alibaba Group ihren ersten 'Carbon Neutrality Action Report' veröffentlicht, mit dem sie einen Beitrag zur Eindämmung des weltweiten Klimawandels leisten will. Der E-Retailer hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 seine Emissionen deutlich zu reduzieren und CO2-neutral zu werden.Auch plattformübergreifend will der Konzern aktiv werden: Durch die Mithilfe von HandelspartnerInnen und KonsumentInnen sollen die Kohlenstoffemissionen im "digitalen Ökosystem" von Alibaba bis 2035 um 1,5 Gigatonnen reduziert werden.Alibaba will sich dabei nicht auf den Kauf von Klimazertifikaten beschränken, sondern energiesparende und effizienzsteigernde Technologien einsetzen. U.a. sollen Cloud Computing und Data Inteligence ausgebaut sowie nachhaltige Logistikdienstleister eingesetzt werden. Auch der Anteil erneuerbarer Energien am eigenen Stromverbrauch soll erhöht werden.Seine Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität will der Konzern jährlich überprüfen lassen und dokumentieren.