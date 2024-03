Fair, grün, nachhaltig: Worüber Händler ihre Kundschaft informieren

Commerce

Informationen zu Materialien und Inhaltsstoffen, insbesondere im Hinblick auf umweltfreundliche oder recycelte Materialien sowie Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, bieten 74 Prozent der Händler in Deutschland an. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 503 Handelsunternehmen in Deutschland ab 10 Beschäftigten im Auftrag des Digitalverbands Bitkom Bei über der Hälfte (55 Prozent) der Händler finden sich Informationen zur Reparaturfähigkeit der Produkte oder der Verfügbarkeit von Ersatzteilen.Bei fast der Hälfte der Händler (48 Prozent) lassen sich Informationen zu Lieferung, wie zum Beispiel zu Emissionen von Lieferfahrzeugen oder Maßnahmen zur Bündelung von Bestellungen, abrufen, bei 41 Prozent finden sich Informationen zur Herkunft verarbeiteter Materialien. Informationen zu Arbeitsbedingungen bei der Herstellung wie zum Beispiel faire Löhne, keine Kinderarbeit oder Gesundheitsschutz der Beschäftigten, stellen hingegen nur 16 Prozent der Händler zur Verfügung. Bei 13 Prozent können Informationen zum Ressourcenverbrauch, wie Energie und Wasser oder dem Stromeinsatz aus erneuerbaren Energien, in der Herstellung abgerufen werden. Informationen zu Verarbeitungsorten und Transportwegen der Produkte stellen nur 6 Prozent der Händler zur Verfügung.