Tesla errichtet Lounge-Würfel neben Superchargern

Um den Tesla-FahrerInnen das Warten während der Ladezeit gemütlicher zu gestalten, plant der US-Autobauer seine Supercharger-Stationen mit Lounges in Würfelform auszustatten, sogenannten Qubes. Das berichtet t3n . In Bayern wurde die erste Station aufgebaut kooperiert dafür mit dem deutschen Betreiber, der bk Group AG . Die Lounges, die über eine App zugänglich sind, bieten Aufenthaltsräume, Toiletten und Automaten mit Getränken und Essen. Auch einen Spielbereich für Kinder gibt es, sowie Lademöglichkeiten für elektrische Geräte.Laut der bk Group lassen sich die Module an jedem Ort einsetzen, vorausgesetzt es gibt dort einen Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss. Der Vorteil für Tesla: Das Unternehmen muss seine Supercharger-Stationen nicht mehr in der Nähe von bestehender Infrastruktur errichten, die Toiletten, Kaffee und Essen bereitstellt, sondern ist deutlich flexibler bei der Standortwahl. Europaweit sollen weitere 300 sogenannte "bk Worlds" entstehen.