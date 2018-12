ZDK beteiligt sich an Gebrauchtwagenplattform Heycar

Bild: Alden Jewell/Flickr

07.12.2018 Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) beteiligt sich als stiller Gesellschafter an der Gebrauchtwagenplattform Heycar . Heycar wurde Ende 2017 von der Volkswagen Financial Services gestartet. Auf der Plattform werden junge Gebrauchtwagen aller Marken - zumeist Leasingrückläufer - gehandelt. Ziel der Beteiligung ist es, dass der ZDK zwei Mitglieder in den Heycar-Händlerbeirat entsenden kann. Diese sollen in beratender Funktion auf ein händlerfreundliches Agieren hinwirken. Damit trägt der ZDK zuletzt gewachsenen Kritik Rechnung, dass die Stimme des Handels zu wenig Gehör bei den Betreibern der etablierten Gebrauchtwagen-Plattformen finde. Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.